24 تطبيقاً صينياً خبيثاً في جوجل بلاي.. احذفهم فوراً

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر موقع "فوربس التقني" من خطورة 24 تطبيقاً صينيا تم تثبيتهم حوالي 382 مليون مرة على أجهزة الهواتف المحمولة من جوجل بلاي.

وأشار الموقع إلى أن التطبيقات تحمل برمجيات خبيثة للإعلانات وتطلب صلاحيات غريبة.

واكتشف التقنيون أن هذه البرامج الخبيثة تسرق بيانات المستخدمين وتشاركها مع سيرفرات موجودة في الصين.

وجاء في التحذير الذي أطلقه VPNpro في تقريره الجديد أن شركات صينية كبيرة تقف وراء هذه التطبيقات الـ 24 وتسعى الحصول على أذونات خطيرة". وحذر التقرير من أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون متورطون في "سلوك ضار أكثر بكثير" مما هو مكتشف.

ونصح الخبراء بحذف هذه البرامج فوراً.