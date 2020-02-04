ألماني يخدع "خرائط غوغل" ويتسبب بأزمة سير

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب فنان في ألمانيا بأزمة سير افتراضية بعد أن قام بتوجيه عدد من الهواتف المحمولة لنفس المسار في خرائط "غوغل"، ثم وضع الهواتف في عربة وجرها، الامر الذي دفع التطبيق لاقتراح شوارع أخرى أقل ازدحاما لقاصدي الوجهة، وفقا لـ "ديلي ميل" البريطاني.

وقرر الرجل خداع التطبيق باستخدام 99 هاتفا، وجهها لنفس الوجهة بالوقت نفسه، والسير بها في برلين، ما دفع السيارات لأخذ طرقات بديلة تجنبا للإزدحام "الافتراضي".

وكتب الفنان الذي أراد إيصال رسالة تعقيبا عن الموضوع إن خرائط "غوغل" غيرت طريقة تعاملنا مع الخرائط ونظرتنا لها، ومع إمكانيات خرائط غوغل في الربط مع مواقع وتطبيقات أخرى، يمكننا القول أن هذا ما يسمى بالرأسمالية الرقمية.