هواتف آيفون الأكثر مبيعاً في الربع الرابع 2019

المصدر: (نيويورك - وكالات)

كشف تقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات والرؤى والبيانات (كانتار)، أن هواتف آيفون هي أكثر الهواتف الذكية مبيعاً خلال الربع الرابع من العام 2019.

وأظهر التقرير أن نظام التشغيل (آي أو إس) شكَّل نحو 24.3% من مبيعات جميع الهواتف الذكية في الأسواق الأوروبية الخمسة الكبرى.

بالإضافة إلى حصة كبيرة في أسواق الصين، والولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا. وقال دومينيك سانيبو، المدير العالمي لشركة (كانتار): كان هاتف «آيفون 11» واحداً من بين كل 10 هواتف ذكية بيعت في أوروبا والولايات المتحدة مجتمعة في الربع الرابع 2019.

وهذا إنجاز مدهش لشركة آبل. إنه أكثر من ضعف حصة (آيفون إكس آر) التي تحققت خلال المدة ذاتها.

وفي أوروبا والولايات المتحدة، حققت عائلة آيفون 11 الجديدة نحو 50% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية من آبل في الربع الرابع، بارتفاع 36% عن عائلة (آيفون إكس آر)، و(آيفون 11إس)، و(آيفون 10 إس ماكس).