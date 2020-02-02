الإمارات في المركز الثاني عالمياً في سرعة التحميل عبر الانترنت

المصدر: دبي - سيد صالح

أظهر آخر تحديث للبيانات الصادرة من منصة «سبيدتيست» الأمريكية لتحليل أداء الإنترنت أن الإمارات جاءت في المركز الثاني عالمياً في سرعة التحميل عبر الانترنت المتحرك خلال ديسمبر الماضي، لتتقدم مركزين بالمقارنة مع ترتيبها العالمي خلال ديسمبر 2018.

وأفاد التحديث الذي نشرته «سبيدتيست» أخيراً عبر موقعها الشبكي بأن سرعة تحميل البيانات عبر الإنترنت المتحرك في الإمارات خلال ديسمبر 2019 بلغت 86.77 ميغابايت/ ثانية. وكانت الصدارة من نصيب كوريا الجنوبية، حيث بلغت سرعة التحميل عبر الإنترنت المتحرك فيها 103.18 ميغابايت/ ثانية خلال ديسمبر الماضي.

وبذلك، تكون كوريا الجنوبية قد احتفظت بالصدارة التي اعتلتها خلال ديسمبر 2018. اللافت أن الإمارات تفوقت على كوريا الجنوبية في سرعة رفع البيانات عبر الإنترنت المتحرك خلال ديسمبر 2019، حيث بلغت هذه السرعة في الإمارات 25.55 ميغابايت/ ثانية، فيما بلغت في كوريا الجنوبية 20.55 ميغابايت/ ثانية.

يُذكر أن المتوسط العالمي لسرعة الرفع في ديسمبر 2019 بلغ 12.02 ميغابايت/ ثانية، فيما بلغ المتوسط العالمي لسرعة التحميل بلغ خلال الشهر نفسه 32.01 ميغابايت/ ثانية.

وفيما يخص سرعة التحميل عبر شبكات الإنترنت الثابتة ذات النطاق العريض خلال ديسمبر 2019، فقد تصدرت الإمارات الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بسرعة تحميل بلغت 90.57 ميغابايت/ ثانية، لتحتل بذلك المركز الـ30 عالمياً.

وبلغت سرعة الرفع عبر شبكات الإنترنت الثابتة ذات النطاق العريض في الإمارات خلال الشهر نفسه 38.78 ميغابايت/ ثانية. يُذكر أن المتوسط العالمي لسرعة التحميل خلال ديسمبر 2019 بلغ 73.58 ميغابايت/ ثانية، فيما بلغ المتوسط العالمي لسرعة الرفع 40.39 ميغابايت/ ثانية.