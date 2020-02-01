«واتساب» يتوقف في 15 مليون محمول

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

بدأ تطبيق المحادثة الشهير «واتساب» أمس وقف خدماته على الملايين من هواتف «أندرويد» و«آيفون» التي تعمل على نسخ قديمة من نظامي التشغيل.

وبموجب ذلك توقفت الخدمة في جميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 2.3.7 بالإضافة إلى الهواتف بنظام iOS 8 أو ما قبلها.

وأوصت «واتساب» التابعة لـ«فيسبوك» باستهدام هواتف أندرويد بنظام 4.0.3 أو ما بعدها، بالإضافة إلى هواتف «آيفون» بنظام iOS أو ما بعده ويمكن للمستخدمين نقل تاريخ رسائلهم على التطبيق تصدير تلك الرسائل إلى هواتف حديثة.

وبحسب «غوغل» فإن عدد هواتف «أندرويد» التي تعمل بالأنظمة القديمة يبلغ 7 ملايين فيما قالت «آبل» أن نحو800 مليون جهاز تستخدم نظام أقدم من iOS 12.

وذكرت مصادر لـ«البيان الاقتصادي» أن «واتساب» هو التطبيق الأكثر استخداماً في الإمارات بأكثر من 7.9 ملايين مستخدم فيما يقضي المستخدم في الدولة معدل 2.56 ساعة يومياً على مواقع التواصل.