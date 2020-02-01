«إل جي»: انتشار الجيل الخامس يعزز سوق المنازل الذكية

المصدر: دبي – البيان

أكّدت شركة «إل جي» الكورية الجنوبية، أن انتشار الجيل الخامس سيدعم سوق المنازل الذكية، الذي من المتوقع أن يسجل عالمياً أكثر من 174 مليار دولار بحلول 2025، وفقاً لشركة «كينيث» للأبحاث.

وأضافت الشركة في بيان لها أن زيادة اعتماد شبكات 5G وWi-fi 6، سيمكّن الأجهزة المنزلية من الاتصال ببعضها بسرعة قياسية، وهذا بدوره سيسمح بارتفاع قوة الشبكات، وتعزيز الوصول إلى البيانات ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح تقنية 5G التكنولوجيا في المنزل الذكي دون الأسلاك والكابلات، بينما ستقلّل من استخدام الطاقة.

ولفتت الشركة إلى أن عام 2020 سيشهد عدداً أكبر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنتجات المنزلية، فيما أعلنت الشركة عن خارطة طريق دمج الذكاء الاصطناعي في محفظة منتجاتها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في برشلونة. وسيساعد هذا النهج المنظّم على بدء استخدام أجهزة أكثر تقدماً لتعزيز الحياة العملية والمنزلية.

ومن تلك الأجهزة مكيّف هواء LG ThinQ، الذي يشكل نموذجاً رائداً في الكفاءة المنزلية الذكية، نظراً لما يقدمه من تقنيات التشغيل الآلي والأوامر البسيطة التي يوفّرها.

أما بالنسبة للترفيه المنزلي المطلق، فستحدث تلفزيونات 8K OLED وNanoCell من «إل جي» ثورة في تجارب المشاهدة والاستماع، وذلك بفضل معالج α (Alpha) 9 Gen 3 AI المتطوّر.

كما ستوفر المعالجات المتقدّمة خوارزميات التعلّم العميق لتحسين جودة الصوت والصورة، إلى جانب توفير مجموعة مميّزات جديدة لأنواع مختلفة من الاتصال، تشمل الأفلام والألعاب والرياضة. وسيتبع ذلك، التخصيص إلى جانب تعلّم الأنماط في الأجهزة التي تجمع وتستخدم البيانات من البيئة المحيطة بها.