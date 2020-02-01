«باك لايت» تطلق منصة إعلانية بالإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت (باك لايت ميديا)، المتخصصة في مجال الإعلانات الخارجية، مؤخراً شراكة مع (آي كيو داتا) لإطلاق (باك لايت إنتلجنس)، وهي منصة مبتكرة لقياس الإعلانات الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع بالاستفادة من (البيانات الضخمة) على الصعيد المحلي.

وستضفي هذه التقنية الرائدة في قطاع الإعلانات، والتي سيتم استخدامها في كامل شبكة الإعلانات الخارجية لـ (باك لايت)، قيمة ممتازة للمُعلنين في دبي وأبوظبي، حيث ستزودهم ببيانات قياس حديثة لتوجهات الجمهور تتمحور حول سلوكيات ملايين الأشخاص الذين يشاهدون لوحات (باك لايت) الإعلانية يومياً، والأماكن التي يتواجدون بها عادةً، ودعمها بالمعلومات الديموغرافية.