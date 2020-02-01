«رينغ» تدشن جيلاً جديداً من كاميرات المراقبة

المصدر: (دبي - البيان)

يُعدّ الجيل الثالث من كاميرا Ring Stick Up Cam التي طرحتها «رينغ» في الإمارات مؤخراً، الأكثر مرونة وتنوعاً بين الكاميرات التي تقدمها الشركة. حيث يمكن تركيب الكاميرا الجديدة في الداخل أو الخارج، وتتوفر بخيارين لتزويد الطاقة، وهما خيار التوصيل بالكهرباء وخيار البطارية.

وتتمتع الكاميرا بمزايا مقاطع الفيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بيكسل وتحديد نطاقات الحركة والمحادثة باتجاهين والرؤية الليلية وزاوية المشاهدة الواسعة. وتوظّف «رينغ» فريقاً من المخترعين لتقديم منتجات مبتكرة وسهلة الاستخدام ذات تكلفة منخفضة لتجعل الأحياء السكنية أكثر أمناً.