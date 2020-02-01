«غروندفوس» تفتتح مختبراً رقمياً في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

افتتحت (غروندفوس)، المتخصصة في مجال توفير حلول المياه المبتكرة، في دبي مختبر (آيفوس) والذي يعد أول صالة عرض رقمية ومركزاً إقليمياً لحلول المياه المتطورة والقائمة على الحوسبة السحابية.

واستناداً إلى التحول الرقمي والابتكار، يقدم المختبر عروضاً حية لحلول المياه عالية الكفاءة باستهلاك الطاقة بالاعتماد على الحوسبة السحابية، والتي يمكن مراقبتها والتحكم بها وتحسينها عن بعد، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تشغيل أنظمتهم الخاصة بمعالجة المياه على نحو مستدام.

ويوفر المختبر تقنيات شاملة وفريدة من نوعها تشمل تقنية «الرفع والتعلم»، وهي أداة للتعليم العملي والتفاعلي باستخدام الواقع الافتراضي تتيح للمستخدمين إمكانية فهم ومقارنة واختيار ما يحتاجونه من الحلول لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بسهولة.