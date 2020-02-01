«سامسونغ» الأولى و«هواوي» تواصل الصعود

المصدر: دبي - البيان

أظهرت تقارير جديدة نشرتها أبرز شركات تحليلات سوق الهواتف الذكية أن «هواوي» الصينية تمكنت من التفوق على منافستها الأمريكية «آبل» لتحتل المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بعد سامسونغ.

ومع أن «هواوي» تمكنت منذ العام الماضي من التفوق على «آبل»، إلا أن الجديد في الأمر أن مبيعات الشركة لعام 2019 بأكمله تفوقت على مبيعات «آبل»، إذ شحنت الشركة أكثر من 240 مليون هاتف، مقارنةً بنحو 200 مليون من آبل.

أما سامسونغ الكورية الجنوبية فلا تزال مهيمنة على المركز الأول في السوق، وذلك بعد شحن أكثر من 300 مليون هاتف، وفيما يتعلق بالمركزين الرابع والخامس، فقد كانا من نصيب شركتي شاومي وأوبو الصينيتين.

ويُنظر إلى التفوق الذي حققته هواوي خلال عام 2019 على أنه مثير للإعجاب بالنظر إلى أن الشركة تعاني منذ شهر مايو الماضي من عقوبات أمريكية تحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها، إذ يمنع عليها استخدام تطبيقات أو خدمات شركة جوجل على هواتفها، الأمر الذي يحد من انتشار الأجهزة خارج الصين.