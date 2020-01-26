«موتورولا» تطلق هاتفاً قابلاً للطيّ حصرياً في الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

أكد مصدر مطلع أن «موتورولا»، المملوكة لشركة «لينوفو» الصينية ستطلق هاتفها الذكي القابل للطي «ريزر» Razr ضمن أسواق الشرق الأوسط حصرياً في الإمارات وذلك لأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدعم شريحة e-SIM أو «الشريحة الإلكترونية» التي يدعمها الهاتف الجديد دون شريحة SIM العادية.

وذكر المصدر لـ«البيان الاقتصادي» أن الشركة ستفتح باب الطلب المسبق على هاتفها الذكي القابل للطي «ريزر» Razr في الإمارات اعتباراً من 9 فبراير المقبل، حيث ستقوم بإطلاق عدد محدود من الجهاز قد لا يتجاوز 1000 وحدة.

وتم تزويد الهاتف وهو نسخة معاد إحياؤها من هاتف Razr فئة «كلامشيل» الذي أطلقته «موتورولا» في عام 2004، بشاشة أمامية بقياس 6.2 بوصات، ومعالج «سنابدراغون 710» وبطارية بقوة 2,730 ميلي أمبير ويعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد.

وذكرت الشركة أنها قامت بتأجيل إتاحة هاتفها الذكي الجديد للطلب المسبق في الأسواق العالمية لبعض الوقت، وذلك بسبب الطلب المرتفع الذي «فاق التوقعات».