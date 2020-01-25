«هواوي مايت 30 برو 5G» يصل الإمارات

المصدر: (دبي – البيان)

طرحت هواوي أول أمس الخميس هاتف «هواوي مايت 30 برو 5G»، وذلك في متاجر هواوي ومتاجر مختارة وعبر منصات الإنترنت وبألوانه الفريدة البرتقالي والأخضر الزمردي.

ويُعد «هواوي مايت 30 برو 5G» أول هاتف ذكي من الجيل الثاني على مستوى العالم، يستخدم معالج «كيرين 990 5G» الذي يدعم شبكات 2G/‏‏3G/‏‏4G .

وكذلك شبكة 5G NSA (الشبكة غير المستقلة) و 5G SA (الشبكة المستقلة)، ما يضمن للمستخدم التحويل السلس بين الشبكتين.

ويُعتبر التصميم المبتكر تطويراً أيضاً في الهواتف الذكيّة التقليدية.

حيث تُمثل شاشة «العرض الأفقي» الجديدة المنحنية من الطرفين نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد التي تزود المستخدمين بتجربة فريدة. كما يدعم الهاتف خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين إنجاز المهام والتفاعل مع الشاشة دون لمسها.

وتضم «الهالة الدائرية» أول كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 40 ميغابكسل توفر للمستخدمين نتائج مذهلة في كل نقرة، سواء كانت صوراً أو مقاطع فيديو، حتى في الإضاءة المنخفضة.