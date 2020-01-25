طابعة الفلورسنت من «إبسون» تصل الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

تعتبر طابعة SC-F9400H من «إبسون» التي أطلقت مؤخراً في الإمارات أولى الطابعات المزوّدة بحبر الفلورسنت الأصلي للطباعة على النسيج في الشرق الأوسط.

حيث توفر الطابعة للشركات خيار الطباعة باستخدام اثنين من أحبار الفلورسنت الأصلية، الأصفر والوردي، لخلق مجموعة واسعة من الألوان الزاهية والحيوية التي يمكن استخدامها لإنتاج اللوحات الإعلانية.

والملابس الرياضية، والزي الموحد للعمل والأزياء. وقال شهاب زوبير، المدير الإقليمي لمبيعات حلول الأعمال في «إبسون»:

«نتوقع طلباً قوياً من مزوّدي خدمات الطباعة ومصممي اللافتات الذين يغطون مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال، للعمل على توفير لوحات الإعلان وأجهزة نقاط البيع والمنسوجات والتصاميم الداخلية للعملاء، خاصة مع استعداد الإمارات لاستقبال معرض دبي إكسبو 2020».