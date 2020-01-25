«سكيتيك» طائرة جديدة لتعزيز أمن المواقع

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت شركة «آزور درونز» Azur Drones، ومقرها مدينة «بوردو» بفرنسا طائرة المراقبة الأمنية بدون طيار «سكيتيك» Skeyetech، ضمن فعاليات معرض «إنترسك» في دبي.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة المراقبة الأمنية للمواقع الخاصة والعامة شديدة الخطورة في الشرق الأوسط.

وتعد الطائرة نظام مراقبة متكاملاً وجاهزاً للتشغيل والطيران، تم تصميمه لرصد وتأكيد الأحداث، وإجراء دوريات مراقبة المواقع وتوفير عمليات الدعم لأفراد الأمن على الأرض.

ويتم تشغيل الطائرة بشكل مستقل من محطة انطلاقها، كما تتمتع بمقاومتها للمياه. ويمكن لمستخدميها إطلاقها بسهولة ضمن المهام المجدولة وعند الطلب. وبفضل تكاملها مع أنظمة إدارة الفيديو الرئيسية يمكن إضافة «سكيتيك» بسهولة وكفاءة إلى أنظمة الأمان الحالية.