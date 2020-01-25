«هواوي» تطرح «راوتر» مثالياً للمنازل الكبيرة

المصدر: (دبي - البيان)

قد تكون إشارة الواي فاي في المنازل ضعيفة أو بطيئة أحياناً بسبب وجود جدران أو بُعد الغرف عن جهاز التوجيه الرئيسي.

وهنا يأتي دور الراوتر اللاسلكي الهجين «واي فاي Q2 برو» الجديد من «هواوي» الذي يعتبر الحل العملي الأمثل لإيصال إشارة الإنترنت إلى جميع الغرف.

خصوصاً في المنازل والفلل الكبيرة التي يعاني فيها المستخدم من ضعف إشارة الشبكة اللاسلكية.

ويدعم الراوتر الأنيق شريحة «جيجابت باور كات» من هواوي مع تقنية PLC Turbo المبتكرة، والتي تعزز سرعة الاتصال اللاسلكي وتوسع النطاق بسرعة 200 ميجابت في الثانية.

وعلاوةً على ذلك، يحسن تصميم الراوتر من مستوى عدم التداخل في شبكات PLC اللاســـــــــلكية، وبهـــذا يحقق سرعة أعلى في نقل البيانات ومعدلات أدنى للتأخيرات الزمنية.