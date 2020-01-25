مايكروسوفت تطرح 3 أجهزة سيرفس

المصدر: دبي- البيان

وسعت مايكروسوفت نطاق عائلة سيرفس في أسواق الإمارات، حيث كشفت النقاب عن ثلاثة أجهزة جديدة تغطي مختلف الاستخدامات التي يحتاج إليها العملاء التجاريين والمستهلكين في الدولة.

وبهذا الإطلاق سيواصل كل من جهاز (Pro X) و (Pro 7) و (Laptop 3)تقديم أعلى معايير جودة علامة عائلة سيرفس التجارية المتمثلة في توفير أفضل ميزات الإنتاجية.

والتنقل ؛ والسرعة ؛ والأمان، وكذلك تقديم فئات جديدة من الأجهزة والمعالجات.

وقالت ميرنا عارف الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيرفس لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا:

تظهر الإمارات طموحاً اقتصادياً كبيراً في جميع مبادراتها المتعلقة بالرؤية الوطنية ودعم التحول الرقمي عبر كل من القطاعين العام والخاص.

وبما أن عنصر الابتكار يشكل جوهر كل هذه الأعمال الوطنية، فإنه يتطلب توفير الأدوات المناسبة للبقاء على اتصال وإنتاجية.

لذلك تم تصميم عائلة سيرفس بحيث تساهم في تمكين الناس من الحصول على أفضل جودة اتصال وسرعة أثناء العمل واللعب، مع ضمان توفير مستوى عال من الإنتاجية دون الاكتراث إلى أماكن تواجدهم.

ولقد قمنا أيضاً على نفس نسق أجهزة سيرفس السابقة بتصميم أفضل الإضافات في الأجهزة الجديدة لتحسين أداء الأفراد والمؤسسات على النحو الذي يمكنهم من تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضافت ميرنا عارف: دائماً ما تتجاوز عائلة Surface توقعات السوق - سواء على صعيد قطاع المستهلكين أو الشركات.

حيث تتصدر أجهزتها من خلال ما تقدمه من معايير جديدة في التميز أعلى هرم الابتكار.

كما أنها تعمل في نفس الوقت على تمكين منظومة شركاء مايكروسوفت بشكل عام.

ونحن في مايكروسوفت نضمن أن تتطور أجهزتنا لتغطي أكبر قدر ممكن لحالات الاستخدام الفردي والمؤسساتي على حد سواء، وعلى النحو الذي تغطي فيه عدة جوانب بحيث تكون قوية ذات جودة عالية وقابلة للتكيف.