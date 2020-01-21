قائمة هواتف هواوي الحاصلة على أندرويد 10

المصدر: وكالات

كشفت شركة هواوي عن هواتفها التي ستحصل على واجهات EMUI 10 المبنية على نظام التشغيل "أندرويد-10" الجديد.

وأشارت الشركة إلى أن "أندرويد-10" سيصل إلى هواتف Mate 20 و Huawei P30 خلال شهر يناير الجاري.

وأوضحت أن النظام الجديد سيصل مجموعة أخرى من الهواتف لاحقا، تضم هذه المجموعة هواتف: Huawei P30 Pro، و Huawei Mate 20x، و Huawei nova 5T.

كما سيصل نظام التشغيل المذكور إلى هواتف Huawei Mate 20 RS، و Huawei Mate 20 X 5G، و Huawei nova 4e، و Huawei P20، و Huawei Mate 10 Pro، و Huawei Mate 10، و Huawei Mate RS Porsche Design، و Huawei Mate 20 Lite، و، و Huawei P Smart، و Huawei P Smart Pro، و Huawei P Smart Z، و Huawei nova 4.

وتشمل القوائم المذكورة الهواتف التي بيعت أو خصصت للبيع خارج الصين، أما النسخ المخصصة للسوق الصينية منها فستحصل على نظام أندرويد الجديد في وقت لاحق من هذا العام.