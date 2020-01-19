أول هاتف بكاميرا خماسية بدقة 108 ميغابكسل

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شاومي عملاق التكنولوجيا والهواتف الذكية على مستوى العالم عن «مي نوت 10»، أحدث أجهزة سلسلة مي نوت التي تمثل فئة الفلاج شيب الخاصة بشاومي ومن خلال تقديم أول كاميرا خماسية في العالم بدقة 108 ميجابكسل والتصميم المميز والبطارية الفائقة القدرة بسعة 5260 مللي أمبير-ساعة يقدم «مي نوت 10» تجربة تصوير مذهلة باستخدام الهواتف الذكية.

ويحتوي «مي نوت 10» على كاميرا خماسية العدسات؛ العدسة الرئيسية منها ذات زاوية عريضة بدقة 108 ميجابكسل، مع عدستين للتقريب إحداهما بدقة 5 ميجابكسل، والأخرى بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ذات زاوية شديدة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل وأخيراً عدسة ماكرو للتصوير عن قرب. يمكن بواسطة هذه العدسات الاستمتاع بتجربة تقريب بصري لا مثيل لها من 6X حتى 50x.