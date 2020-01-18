«إل جي» تُطلق 14 طرازاً من شاشات أوليد

المصدر: (دبي – البيان)

من جديد ترتقي «إل جي إلكترونيكس» في صناعة تلفزيونات «أوليد» عبر إطلاق 14 طرازاً جديداً من شاشات LG OLED وأبرزها ثلاث تلفزيونات جديدة عالية الدقة مستوحاة من سلسلة GX Gallery الفنية فئة 4K Ultra HD، مقاسات 88 و77 بوصة فئة Real 8K وحجم شاشة OLED جديد كلياً يبلغ 48 بوصة.

وعُرضت التلفزيونات الجديدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020، والتي تم تصميمها لتوفير جودة الصور المذهلة والتصميم المبتكر مع أداء مُحسن وميزات مدعمة بالذكاء الاصطناعي تمنح المستخدم تجربة حيوية وغير مسبوقة تضم الأفلام والرياضة والألعاب الإلكترونية.

وتمتاز الشاشات بمعالج α (Alpha) 9 Gen 3 الجديد المدعم بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وتوفير تجربة مستخدم مميزة بآفاق جديدة.