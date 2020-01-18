14 دولة يخدمها مركز أوبر بالقاهرة

المصدر: القاهرة- محمد عبد الرشيد

720 شاباً وفتاة يقفون خلف «تطبيق» أوبر، الذي لا يستحوذ إلا على مساحة صغيرة من شاشة الهاتف المحمول في مركز شركة «أوبر» بالقاهرة، في هذا المركز في قلب القاهرة الجديدة بمصر، يعمل فريق الشباب كونهم خلية نحل لتقديم خدمات الدعم الفني للسائقين والركاب مستخدمي تطبيق أوبر للنقل الذكي في 14 دولة حول العالم. ويخدم المركز 14 دولة من بينها مصر، والإمارات، والأردن، والسعودية، والبحرين، ولبنان، وجنوب إفريقيا، وكينيا، ونيجيريا، وأوغندا، وغانا، وتنزانيا وباكستان، ويقدم خدماته للركاب والسائقين باللغة العربية والإنجليزية والأردو.

«البيان» قامت بجولة حصرية، في مركز شركة «أوبر» لخدمات نقل الركاب والسائقين، بالقاهرة، وهو المركز الأكبر لأوبر على مستوى الشرق الأوسط ، وثاني أكبر مراكز أوبر في العالم. الملاحظة الأولى، عند دخول مقر مركز أوبر بالقاهرة، هي مدى الحرص على تحقيق كل مستويات الأمن والسلامة، خاصة أن المركز يتعامل يومياً مع بيانات آلاف العملاء من الركاب والسائقين لتقديم الدعم الفني لهم وحل المشكلات التي تواجههم.

وأكّد مسؤولون في «أوبر» أن الشركة استثمرت نحو 20 مليون دولار في مركز التميز المقام بالقاهرة، وأنها قررت العام الماضي ضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليون دولار على مدار خمس سنوات، وأن إجمالي شركائها من السائقين في السوق المصري يتجاوز 250 ألف شريك، وهو رقم قياسي بالنسبة للفترة الزمنية التي عملنا بها، وهو ما يعد مصدر اعتزاز كبير لشركة «أوبر». وصاحب «البيان» في الجولة المهندس محمد ناصف، مدير أول فريق دعم السلامة في الشرق الأوسط وإفريقيا بمركز أوبر للتميز بالقاهرة.

يقول ناصف: إن مركز أوبر بالقاهرة هو الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا من حيث عدد الموظفين، وعدد التقارير التي يتعامل معها يومياً. وأشار إلى أن المركز افتتح في عام 2017 وخلال أقل من عامين زاد عدد الموظفين ليزيد على 720 موظفاً، أغلبهم من المصريين، يقدمون الدعم الفني والمساعدة لمنطقتين هما الشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى باكستان.