«كينغستون» تطلق قرصاً صلباً عالي الأداء

المصدر: (دبي – البيان)

يعتبر قرص الإقلاع الجديد DC1000B عالي الأداء من( كينغستون تكنولوجي) الحل الأمثل للمخدمات التي تمتلك منفذاً أو اثنين بخاصية الذاكرة غير المتطايرة (M.2 NVMe)، ومخصصاً لأغراض الإقلاع، ما يوفر مساحات التركيب الأمامية لإضافة أقراص تخزين أخرى في منافذ التحميل الأمامية قياس 2.5 بوصة.

وتم تصميم القرص مع عامل الشكل 2280 الذي يتضمن الحماية من انقطاع الطاقة، وتمت هندسته بعامل التحمل 0.5DWPD لإطالة عمر القرص. ويمتاز DC1000B من (كينغستون) بأداء مذهل مع سرعات تصل حتى 3.2 غيغابايت في الثانية وإنتاجية لعمليات إدخال وإخراج البيانات في الثانية الواحدة تبلغ 205K IOPS، وقد تم تصميمه للإقلاع وتطبيقات التخزين المؤقت والتسجيل.