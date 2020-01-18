«هواوي» تدعم تقنيات "5G" حول العالم

المصدر: دبي – البيان

تواصل عملاق التقنية الصيني «هواوي» جهودها لنشر تقنيات الجيل الخامس " 5G " حول العالم عبر نشر الشبكات التي تدعم الجيل الجديد من شبكات الانترنت بالاضافة إلى زيادة الشركة لانتاجها من الهواتف الذكية التي تعتمد تقنيات "جي فايف".

وإلى جانب دعنها تقنيات وأجهزة الجيل الخامس تقوم العملاق الصيني بأبحاث مكثفة لاستكشاف وتطوير تقنيات الجيل السادس حيث تقوم معاملها في كندا بالعمل على تطوير الجيل القادم لشبكات الانترنت في العالم.

وفي إطار اجراءاتها لنشر تقنيات الـ " 5G " حول العالم أعلنت مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلكين شحن 6.9 ملايين وحدة من هواتفها الذكية، التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019. وتعكس المبيعات القوية التزام شركة «هواوي» بالمواصلة في بالبحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكات الجيل الخامس.

وتعتبر «هواوي» من روّاد الصناعة، من خلال توفيرها مجموعة كاملة من تقنيات شبكة الجيل الخامس، بما في ذلك تكنولوجيا البنيّة التحتية والمعدات (المحطات الأساسية، الشبكات الأساسية، الشبكات البصرية، بالإضافة إلى التكنولوجيا، التي تدعم تقنيّة mmWave).