15 مليار دولار عوائد «شاومي» في 7 سنوات

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة جديدة لشركة «فيسبوك» وجود أكثر من 5 ملايين شركة تعمل على تطبيق «واتس آب بيزنس» WhatsApp Business، في العالم، فيما خلصت الدراسة إلى أن انتشار الهواتف الذكية سيؤدي إلى تغيير طريقة الشراء ويوفر للعلامات التجارية فرصة العمل على أن يكونوا أكثر جرأة، والتحرك بشكل أسرع والتكيف مع المتغيرات وبناء أعمال مستعدة للمستقبل.

وقال شانت أوكنايان، المدير التجاري، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فيسبوك: إن التقنيات الرقمية وسهولة الوصول إلى المعلومات الرقمية لا تؤثر وحسب على المبيعات داخل القنوات الرقمية، بل تؤثر أيضاً على المبيعات داخل المتاجر.

وأضاف: «على الرغم من أن 90% من مبيعات التجزئة لا تزال تحدث في المتاجر الفعلية، فإن تجارة التجزئة «المتأثرة رقمياً» (التجارة الإلكترونية + المتاجر الرقمية) تمثل اليوم أكثر من 58% من إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة و45% في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقاً لشركة «فوريستر» للأبحاث.

ووفقاً لأحد الأبحاث التي أجرتها منصة إنستغرام، فإن 80% من المشتركين في إنستغرام يتابعون نشاط شركة واحدة على الأقل، و130 مليوناً من مالكي حسابات إنستغرام يمكنهم النقر على منشور التسوق لمعرفة المزيد عن المنتجات كل شهر».

مصدر إلهام

ويُعد كل من الأجهزة المتحركة والإنترنت بمثابة مصدر إلهام للشراء، ولكن على عكس المفهوم السائد بأن التسوق عبر الإنترنت ومن خلال الجهاز المتحرك يضع حداً لتجربة التسوق الفعلية، فقد أصبح مكملاً لتجربة التسوق في المتاجر على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال، وبالنسبة لمتاجر مستحضرات التجميل، من المعروف أن المستهلكين يجربون المنتجات في المتاجر، ولكن يشترونها من خلال هواتفهم. وهذا ينطبق أيضاً على الطرف الآخر من المعادلة، فيمكن للجهاز المتحرك أن يكون بوابة للعلامات التجارية لتوجيه العملاء وتحفيزهم لزيارة المتجر.

رموز تعبيرية

وأضاف أوكنايان: «بينما ننتقل إلى لغة بصرية أكثر على الأجهزة المتحركة، وهي اللغة التي تتكون من صور ورموز تعبيرية وملصقات ومقاطع فيديو، تعكف العلامات التجارية الآن على إعادة النظر في كيفية تقديم تفاصيل منتجاتها بطريقة مؤثرة بصرياً وصديقة للشاشة.

كما تركز هذه العلامات التجارية أيضاً على إزالة الحواجز التي تمنع الناس من الشراء عبر الأجهزة المتحركة، مثل تسهيل إدخال معلومات الدفع وتقديم خيارات توصيل متعددة. وتستخدم العلامات التجارية أيضاً لحظات ثقافية محلية لاختبار فعالية الإعلانات أثناء عملية تثبيت التطبيق الذكي وعمليات الشراء عبر الإنترنت».