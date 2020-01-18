«آيسر» تطرح ثلاث شاشات «بريداتور»

المصدر: (دبي- البيان)

طرحت شركة «آيسر» ثلاث شاشات «بريداتور» Predator جديدة للعب بأحجام كبيرة ومجهزة بأحدث المواصفات. وتشمل المجموعة الجديدة شاشة «بريداتور X32» بحجم 32 بوصة، و«بريداتور X38» بحجم 37,5 بوصة، و«بريداتور CG552K» بحجم 55 بوصة.

كما طرحت الشركة أيضاً جهاز العرض B250i المحمول الجديد بتقنية LED مع خاصية صوت الاستوديو، والذي تم تصميمه ليكون جهاز ترفيه متكاملاً.

وتتميز شاشة اللعب بريداتور X32 بحجم 32 بوصة بمعدل تباين كبير ومجموعة واسعة من الطيف اللوني لتوفير تجربة أكثر سلاسة أثناء اللعب، وتمكين المستخدمين من رؤية التفاصيل الدقيقة حتى في مشاهد الحركة السريعة. كما تأتي الشاشة مجهزة بمكبرين للصوت ستيريو، بقدرة 4 واط للواحد.