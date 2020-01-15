«سامسونغ» تطلق تشكيلة هواتفها الجديدة 11 فبراير

المصدر: (دبي - البيان)

يبعد الحدث الرئيس التالي لإطلاق هواتف «سامسونغ» الذكية (Samsung Unpacked 2020) بضعة أسابيع فقط. فمن المتوقع أن تكشف عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية في 11 فبراير المقبل عن تشكيلة هواتفها (جلاكسي إس 20) وهي و(جلاكسي إس +S20) و(جلاكسي إس 20 ألترا).

وتفترض المعلومات أن يكون (جلاكسي إس 20 ألترا) هو الهاتف ذو المواصفات الأعلى، وهو ما تؤكده نوعًا ما التسريبات الجديدة الصادرة عن «ماكس وينباخ»، الذي ذكر أنه سيتضمن ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب خيار بسعة 12 غيغابايت، وتخزين داخلي يتدرج بين 128 و256 و512 غيغابايت قابل للتوسيع عبر بطاقة مايكرو إس دي حتى 1 تيرابايت.