«إل جي» تطور تقنيات الذكاء الصناعي

المصدر: دبي - البيان

كشفت «إل جي» خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 عن الاستراتيجية المستقبلية لتطوير الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان «مستويات تجربة الذكاء الاصطناعي: مستقبل الذكاء الاصطناعي والتجربة البشرية».

وتتماشى مفهوم هذه الاستراتيجية مع هدف العلامة التجارية LG ThinQ ورؤيتها الطموحة لتحويل التجربة اليومية عبر ربط جميع جوانب حياة العملاء بنقاط اتصال ذكية. ومن شأن هذه الخطة البعيدة المدى إنشاء خريطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي، لتكون الوجهة النهائية لنظام متكامل يحتوي على المنتجات والخدمات التي ستُشعر المستخدمين وكأنهم في منزلهم في أي مكان. ولفتت الشركة إلى أنه بإمكان الأجهزة والخدمات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تجميع البيانات بالاعتماد على التفاعلات مع البيئة والمستخدمين، والتعرف إلى الأنماط واستخدامها لتحسين قدرة الأجهزة في أداء المهام بفعالية.