«ويسترن ديجيتال» تعرض ابتكارات جديدة

المصدر: دبي - البيان

عرضت شركة «ويسترن ديجيتال» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020، ابتكاراتها التقنية الجديدة في مجموعة واسعة من حلول التخزين المصممة لجميع استخدامات المستهلكين، بما في ذلك عرض لوسيط التخزين المحمول SSD ذو السعة الأكبر في العالم، وهو بحجم الجيب وسرعة 20 جيجابت في الثانية. كما ستطلق الشركة ذاكرة الفلاش المزدوجة «سان ديسك ألترا» بسعة 1 تيرابايت، المناسبة للهواتف الذكية والحواسيب المحمولة على حد سواء. ويعتبر وسيط التخزين «دبليو بلاك P50 جيم درايف» WD_Black الأسرع في فئته. وإلى جانب سرعته العالية التي تبلغ 20 جيجابت، يوفر هذا الوسيط الأداء العالي والسعة الكبيرة والموثوقية التي تتيح للاعبي الكمبيوتر الشخصي والكونسول إدارة ألعابهم وممارستها بحرية ودون قيود.