حقبة جديدة للأجهزة القابلة للارتداء

المصدر: دبي - البيان

تشكل نظارة «جينتل مونستر» الذكية من «هواوي» بداية حقبة جديدة في عالم الأجهزة القابلة للارتداء لا سيما عند مقارنتها مع محاولات سابقة لشركات أخرى مثل قوقل وسناب شات لإنتاج نظارات ذكية، إذ إن «هواوي» هي الوحيدة حتى هذه اللحظة التي تمكنت من تقديم نظارة ذكية توازن بين التكنولوجيا وبالوقت نفسه لا تبدو وكأنها من فيلم للخيال العلمي. وتهدف السماعات بشكل أساسي لتلقي المكالمات أو استدعاء المساعد الصوتي إذ يمكنك النقر على ذراع هيكل النظارة للإجابة عن المكالمات الواردة حيث إنها مجهزة بزوج من الميكروفونات ومكبرات الصوت فوق الأذن، يحمل الهيكل معالجاً وبطارية، في حين النظارات تبدو عادية فعلاً، ولن يتوقع أحد أنها نظارات ذكية.