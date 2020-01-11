«لينوفو» تكشف عن أول حاسوب شخصي يعتمد الـ 5G

المصدر: دبي – البيان

يُرجح أن تواصل تقنية الجيل الخامس 5G إحداث تحولات نوعية في مشهد التكنولوجيا، كما ستتيح بناء المدن الذكية وتطوير البنى التحتية المبتكرة وتقنيات إنترنت الأشياء، لذا كشفت «لينوفو» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020عن أول حاسوب شخصي مجهز بتقنية الجيل الخامس 5G على مستوى العالم– لتجلب للمرة الأولى تقنية اتصال الجيل الخامس إلى الحاسوب الشخصي، حيث لم تعد تقتصر على تكنولوجيا الهواتف الذكية.

ويُعدّ حاسوبYoga 5G 2 في 1 (جهاز لوحي+ حاسوب محمول) الخيار الأنسب للتنقل نظراً لحجمه الصغير والعملي وهو أول حاسوب شخصي يعتمد نظام سنابدراغون 8cx 5G من كوالكوم.

ويوفر الجهاز خاصية الاتصال بشبكة الجيل الخامس الفائقة السرعة، والتي تتخطى سرعة الجيل الرابع بنحو 10 مرات أثناء التنقل، وذلك بالاعتماد على مزود خدمة اتصال الجيل الخامس على جانب ميزة اتصال واي فاي عالي الكفاءة في المنزل. وسيتوفر لينوفو جهاز Yoga 5G في الأسواق في ربيع 2020 بأسعار تبدأ من 1,499 دولاراً.