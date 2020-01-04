«هونر إكس9» .. تصميم بالطباعة النانومترية

المصدر: دبي - البيان

يحقق هاتف «هونر إكس9» HONOR X9 توازناً مثالياً بين المظهر والأداء. ويستلهم الهاتف شعاره من المنشورات المعينية التي تعد عنصراً أساسياً في التصميم والهندسة المعمارية.

ويعتبر هذا الشعار الديناميكي على خلفية الهاتف الذكي امتداداً لأسلوب سلسلة «X» الغامضة والقوية.

تتميز واجهة هاتف «هونر إكس9» بشاشة عرض كاملة مقاس 6.59 بوصات، ويبرز تصميمه الخلفي بكونه مصنوعاً من قطع هندسية مقصوصة على شكل ألماسات.

والذي يعكس الضوء ليشكل تصميم الحرف «X» الفريد. ويأتي الهاتف بلون أزرق ياقوتي واللون الأسود المفضل لدى الكثيرين، واستخدمت فيه الطباعة النانومترية المتطورة لإنشاء وميض فاتح من الضوء والظل وتقديم تقنية التدرج لخلق تأثير متموج في اللون والملمس.