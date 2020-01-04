ذاكرة «فلاشية» لنسخ محتويات الهواتف

المصدر: دبي ـ البيان

تعتبر ذاكرة iXpand Flash Drive Go طريقة بسيطة وسريعة لتوسيع الذاكرة والمحافظة على الملفات بطريقة آمنة عبر توصيلها بالهاتف وستبدأ النسخ الاحتياطي تلقائياً للصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال. وتأتي هذه الذاكرة بسعات 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

وصُممت ذاكرة SanDisk Ultra للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر التي تمتلك منفذ «يو إس بي» من نوع C الجديد. وتتيح هذه الذاكرة نقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى بسرعة كبيرة دون الحاجة إلى الكابلات أو الإنترنت.

ويتيح تطبيق «سان ديسك ميموري زون» إدارة المحتوى وعمل نسخة احتياطية منه بسهولة على أجهزة أندرويد. وتتوفر ذاكرة الفلاشUltra USB Type-C بسعات 16 و32 و64 و128 و256 جيجابايت.