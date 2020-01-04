شاشة جديدة للألعاب الإلكترونية من «بينكيو»

المصدر: دبي ـ البيان

صُممت شاشة بينكيو زووي XL2731 من «بينكيو» لإعطاء الأولوية لمتطلبات اللاعبين، من حيث الوضوح البصري والألوان، فهي مجهزة بتقنية معادلة اللون الأسود وحيوية الألوان.

كما أنها مزودة بحامل قابل لتعديل الارتفاع، وتعمل على أجهزة الكمبيوتر التي يمكنها العمل بسرعة تصل إلى 144 إطاراً في الثانية.

كما تعتبر الشاشة جزءاً من سلسلة XL، التي أطلقتها منصة الرياضات الإلكترونية والتي تشمل مجموعة من شاشات العرض الممتازة للرياضات الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر.

والتي تم تصنيعها على وجه التحديد لضمان تجربة ألعاب سلسة وسريعة الاستجابة. وتمنح الشاشة اللاعبين رؤية أفضل لاستهداف (أو تفادي) الأعداء المختفين، من خلال خاصيتها لمعادلة اللون الأسود لزيادة الرؤية بشكل ملحوظ في سيناريوهات الألعاب المظلمة.