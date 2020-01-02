مميزات مذهلة في هاتف هواوي الجديد

المصدر: وكالات

تعتبر سلسلة نوفا من عائلة هواوي هي الأكثر مبيعاً بين مختلف الموديلات من الهواتف المحمولة ويرجع ذلك لما تتمتع به هذه السلسلة من تصميم جذاب، وكذلك تقوم في تصميمها بالاهتمام بشكل كبير بالكاميرا التي تم إضافتها مع شاشة تكون بثقب والذي يعتبر نادرا من نوعه حيث إنه لا يكون موجودا من ضمن تلك الفئة المتوسطة التي تتواجد في أي شركة من شركات الهواتف المحمولة.

مميزات هاتف Huawei Nova 5T

يتميز هذا الهاتف بأن له العديد من المواصفات التي تميزه عن باقي أنواع الهواتف الأخرى ومنها:-

• هذا الهاتف مصنوع بأكمله من الزجاج ويحيطه ذلك الإطار المصنوع من الألمونيوم.

• يدعم هذا الهاتف إمكانية استخدام شريحتي اتصال وكذلك يدعم خاصة الاتصال التي تكون من نوعية القريب المدى.

• يقوم بدعم شبكات الاتصال الخاصة بالجيل الثاني وكذلك الثالث والرابع.

• الذاكرة الصلبة الخاصة بهذا الهاتف تأتي بسعة حوالي 128جيجا بايت وبداخلها أيضا تلك الذاكرة العشوائية التي تكون بسعة حوالي 8 جيجا بايت.

• الكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف تكون بدقة حوالي 32 ميجا بكسل والتي تكون بفتحة عدسة بحوالي 2.0 ولكن الكاميرا الخلفية تكون بكاميرا رباعية فهناك الكاميرا الأساسية التي تكون بدقة 48 ميجا بكسل والثانية تأتي بدقة 16ميجا بكسل والثالثة تأتي بدقة 2ميجا بكسل والرابعة بنفس الدقة أيضا 2ميجا بكسل.