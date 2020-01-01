هواوي تحقق عائدات قياسية رغم الحظر الأمريكي

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات والإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز، أمس، تحقيق عائدات قياسية خلال العام المنقضي رغم قرار الولايات المتحدة وعدد من حلفائها فرض حظر على الشركة الصينية.

وقال إريك شو رئيس مجلس إدارة الشركة في رسالة عبر الحسابات الرسمية للشركة على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة العام الجديد: رغم تضافر جهود الحكومة الأمريكية من أجل هدمنا، فإننا حققنا ما نريد على الجانب الآخر، وواصلنا إيجاد قيمة لعملائنا. وذكر شو أن إيرادات مبيعات هواوي خلال العام الحالي ستزيد على 850 مليار يوان (122 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% تقريباً سنوياً.

واعترف شو أن هذه الأرقام «جاءت دون التوقعات السابقة بمبيعات بنحو 125 مليار دولار»، مضيفاً أنهم «يقفون بقوة في مواجهة المحنة». كانت إيرادات هواوي قد زادت في 2018 بنسبة 19.5% سنوياً.

وقالت المجموعة، إن «البقاء» هو أهم أولوياتها وذلك بعد الإعلان أن مبيعات 2019 ستكون على الأرجح أقل من التوقعات نتيجة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وتخضع هواوي الرائدة في معدات شبكات الاتصال لحظر أمريكي يمنعها من التعامل مع الشركات الأمريكية لاعتبارها تمثل تهديداً على الأمن القومي، وهو اتهام دأبت الشركة على نفيه.

وفي رسالة وجهها إلى الموظفين بمناسبة العام الجديد قال شو: إن الحكومة الأمريكية تخوض حملة «استراتيجية وطويلة الأمد» ضد الشركة من شأنها خلق «بيئة تحديات لهواوي كي تستمر وتزدهر».

وأضاف شو: إن «البقاء سيكون على رأس أولوياتنا» في 2020. وشو هو رئيس مجلس الإدارة الحالي بموجب نظام تناوبي. وأضاف أن هواوي ستكون بحاجة إلى «بذل كل جهدها» لبناء نظام متكامل للهاتف الخليوي، ليكون بديلاً عن تطبيقات وخدمات غوغل «لضمان الاستمرار في بيع هواتفنا الذكية في الأسواق الخارجية». وسجلت مبيعات الهواتف الذكية «نمواً قوياً» مع بيع 250 مليون وحدة في 2019.

وواجهت هواوي عراقيل واتهامات من الولايات المتحدة ودول أخرى قلقة إزاء علاقاتها الوثيقة بالحكومة الصينية. ويقول مسؤولو أجهزة الاستخبارات الأمريكية صراحة، إنه لا يمكن الوثوق بالشركة، وإن معداتها تمثل تهديداً للأمن القومي، وهو الاتهام الذي تنفيه الشركة. لكن في خطوة دعم للمجموعة الصينية، أعلن وزير الاتصالات الهندي في ساعة متأخرة الاثنين عن السماح لهواوي بالمشاركة في تجارب على إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق الهندي الضخم الشهر المقبل.

1987

تأسست هواوي تكنولوجيز عام 1987 من جانب المهندس السابق في الجيش الصيني رين تشينغفي. وباتت محط الأنظار قبل عام عندما تم توقيف ابنة رين، مينغ وانتشو، المسؤولة التنفيذية الكبيرة في هواوي، في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة. وتريد واشنطن محاكمة مينغ بتهمة الكذب على البنوك بشأن الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. وتبدأ الجلسات المتعلقة بتسليمها لواشنطن في 20 يناير.