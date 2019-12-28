«نايترو 5» حاسوب مثالي للألعاب

المصدر: دبي - البيان

يوفر جهاز الحاسوب المحمول الجديد «نايترو 5» من «آيسر» والمزود ببطاقة الرسومات من نوع «إنفيديا جيت فورس 1650» للمستخدمين صوراً مبهرة وتجاوباً سريعاً بفضل التقنية الجديدة للمعالجة وعرض الصور والرسومات.

ويمكن ممارسة ألعاب الفيديو على حاسوب «نايترو 5» عبر شبكة «جيجا بت» Wi-Fi 5 بتقنية MU-MIMO 2×2. كما يمكن للمستخدمين توصيل الأجهزة والأدوات الداعمة عبر مجموعة من المنافذ مثل HDMI 2.0 و«يو إس بي 3.1» بقدرة انتقال بيانات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية. ويعمل «نايترو 5» بمعالج إنتل من الجيل التاسع Intel® Core™ i7 ويتيح للمستخدمين الاستمتاع بألعابهم المفضلة بتفاصيل استثنائية عبر شاشة قياس 15٫6 بوصة ذات دقة فائقة ومزودة بتقنية التبديل بين اللوحات (IPS).