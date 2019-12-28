كاميرا مراقبة بخواص استشعار متعددة من «باناسونيك»

المصدر: دبي - البيان

تتمتع كاميرا المراقبة WV-X6533LN ذات خواص الاستشعار المتعددة من عائلة i-PRO EXTREME، من «باناسونيك» بالقدرة على التقاط صور عالية الجودة بشكل تلقائي حتى في بيئات المراقبة شديدة التحدّيات والتغيّرات.

وبفضل الآلية العملية والمتينة للتحريك والإمالة، تمتاز الكاميرا بدورة حياة طويلة، وتصميم يحدّ من المناطق العمياء بشكل كبير في الأماكن، التي تحتاج إلى مراقبة واسعة النطاق. وتم تزويد كاميرا المراقبة المتحرّكة المغلقة بخاصية الضبط الأوتوماتيكي الذكي، وتقنية «كلير سايت» لتعزيز الرؤية الواضحة، بينما يوفر مصباح IR LED صورة واضحة أحادية اللون في ظروف الإضاءة المعدومة وإلى مسافة بعيدة تصل حتى 350 متراً، وبفضل خاصية التثبيت الذكي المذهلة للتقريب، تتيح الكاميرا وضوحاً أفضل في ظروف الرؤية الضبابية.