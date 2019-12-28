«إل جي» تدمج الذكاء الاصطناعي في تلفزيوناتها

المصدر: دبي- البيان

لا تزال «إل جي» تبذل الكثير من الجهد في البحث والتطوير في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتواصل السعي لتقديم ابتكارات جديدة، تتماشى مع فلسفتها «تطور، تواصل، انفتح».

ومؤخراً، تم تزويد سلسلة تلفزيونات OLED و NanoCellمن «إل جي» الواسعة بتقنية الذكاء الاصطناعي للسماح للمستخدمين بتحسين جودة الصورة والصوت، والبحث عن المعلومات عبر الإنترنت باستخدام الأوامر الصوتية بلغات مختلفة، بما في ذلك اللغة العربية. ويستطيع العملاء باستخدام لوحة التحكم الرئيسية والبديهية التحكم بجميع الأجهزة الذكية المتصلة عبر التلفزيون ومراقبتها. كما تمكن LG ThinQ الأجهزة من التعرف على الصور واللغات والمساحة، وتساعد على توفير مزيد من الطرق الجديدة لكيفية تفاعلنا مع الأجهزة.