"ريالمي" تطلق هاتف 5G متطوراً يناير المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "ريالمي" Realme، التي اشتهرت بتطوير الهواتف المميزة، عن نيتها إطلاق هاتف ذكي بمواصفات فائقة في 7 يناير المقبل.

وتبعا للخبراء في الشركة، فإن هاتف X50 5G الجديد سيزود بالعديد من التقنيات، التي ستجعله يتعامل بسرعة فائقة مع شبكات Wi-Fi، فضلا عن أنه سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الخلوية، ليكون المنافس الأبرز لهواتف Redmi K30 الشهيرة من هواوي، بحسب "روسيا اليوم".

وسيكون بإمكان هذا الجهاز العمل مع ترددات n1, n41, n78, n79 الخاصة بشبكات الجيل الخامس الخلوية، فضلا عن قدرته على الاتصال بشبكات 4G الموجودة حاليا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة، فيها مستشعر بدقة 60 ميغابيكسل من تطوير شركة سوني، لتكون واحدة من أفضل كاميرات الهواتف، إضافة لمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وسيضمن أداؤه السريع معالج Quаlcomm Snаpdragon 765G، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.