إطلاق الجيل التالي من «ميت إكس» 2020

المصدر: بكين - وكالات

كشفت تقارير أن شركة «هواوي» تستعد لإطلاق الجيل التالي من هاتفها القابل للطي «ميت إكس» في النصف الثاني من عام 2020، وذلك سعياً للحفاظ على مكانتها الرائدة في هذا القطاع، حيث تعمل الشركة في الوقت الحالي على تطوير الهاتف بالفعل، وقد بدأ بعض موردي هواوي، بما في ذلك موردو المفصلات والألواح، إنتاجاً تجريبياً صغير الحجم للمكونات اللازمة للنموذج القابل للطي الجديد.

وكانت الشركة الصينية قد أطلقت الهاتف القابل للطي في وقت سابق من هذا العام، لكن تم تأخير توفره حتى شهر نوفمبر من أجل ضمان الجودة، كما واجهت شركة سامسونج أيضاً مشكلات تتعلق بالمتانة مع أول هواتفها القابلة للطي المسمى جالاكسي فولد، ومن المتوقع الآن إطلاق خليفته جنباً إلى جنب مع سلسلة Galaxy S الرائدة التالية في شهر فبراير من العام القادم.

وذكر موقع Digitimes التقني أن الجيل التالي من هاتف «ميت إكس» القابل للطي سيتم إطلاقه في النصف الثاني من عام 2020، وهذا يتناقض مع تقرير آخر يشير إلى إمكانية إطلاق نسخة محسنة من «ميت إكس» تسمى «ميت إكس إس» مع معالج Kirin 990 العام القادم، حيث سيأتي مع تصميم ومفصل أفضل وشاشة أكثر مقاومة أيضاً.

ويبدو أن التقرير الحالي يتحدث عن خليفة حقيقي لأول هاتف قابل للطي من هواوي، وليس مجرد نسخة محسنة، لكن يظل الأمر مجرد تكهنات، ويجب الانتظار إلى أن تقرر هواوي إصدار بعض الإعلانات حول قطاع الهاتف القابل للطي.