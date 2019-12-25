هذه الهواتف الأكثر خطراً على الصحة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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تتجاوز بعض الهواتف الذكية المستويات الآمنة من الإشعاع الكهرومغناطيسي على الصحة. وتحتوي هذه القائمة على هواتف من شركات رائدة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتؤكد مجلة "Gizchina" أن "iPhone 7 Plus" و"8" و"XR" و"Samsung Galaxy S8" و"S9" و"S10" يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة أصحابها.

لذا، وفقًا للخبراء، فإن إشعاع "iPhone 8" يتجاوز المستوى الآمن بمقدار خمس مرات، و "Samsung Galaxy S8" بثلاث.

يعتقد المحامون، أنه ينبغي للمصنعين تغطية تكاليف علاج ضحايا الإشعاع. ومع ذلك، فإن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية واثقة من أن هذه الهواتف آمنة، مؤكدة أن الاختبارات التي أجريت تشير إلى أن هذه الهواتف آمنة.

 

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