هاتف مزدوج الشاشة بتقنية 5G من أل جي

المصدر: يونهاب

من المنتظر أن تعرض شركة أل جي للإلكترونيات تعرض هاتفها الذكي الجديد مزدوج الشاشة القائم على تقنية 5G في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) المخطط لعقده في فبراير، وفقا لمصادر صناعية كورية جنوبية أمس الثلاثاء.

ومن المخطط أن تكشف شركة الالكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة النقاب عن هاتف "في 60 تينك (V60 ThinQ)" في المؤتمر العالمي للجوال 2020 ببرشلونة، الذي يعمل في شبكة اتصال لاسلكية فائقة الشرعة.

وقالت مصادر: "إن شركة أل جي للالكترونيات تعتزم عرض هاتف "في 60 تينك" كأول هاتف للعام القادم لتوسيع مكانتها في سوق تقنية 5G، ووفقاً لما ذكرته مصادر في القطاع الصناعي، يتوقع زيادة الطلب على الشحنات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

كما سيتم تزويد الهاتف الذكي الجديد بهيكل قابل للطي مطور. وتم تطبيق تقنية "التوقف الحر" على النسخة السابقة، والتي تم تصميمها لإضافة القدرة على التوقف مع الاستمرار على الشاشة الثانية في أي موقف.