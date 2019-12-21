"تويتر" تحذر مستخدمي أندرويد من ثغرة أمنية خطيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت شركة " تويتر " تحذيرا مهما لمستخدمي هواتف أندرويد بعد أن اكشتفت ثغرة أمنية في تطبيقها لنظام التشغيل أندرويد، قد يعرض الرسائل المباشرة للمستخدمين ومعلومات الموقع للخطر، بحيث يجب على مستخدمي تطبيق تويتر على أندرويد فقط تحديثه بشكل فوري.

وأرسلت الشركة رسائل لمستخدمي تطبيقها ، تؤكد فيها أنه حدثت تطبيقها لنظام أندرويد من أجل إصلاح ثغرة أمنية قد تسمح لشخص ما بمشاهدة المعلومات غير العامة المتعلقة بحساب المستخدم، فضلاً عن التحكم في ذلك لإرسال تغريدات ورسائل مباشرة.

ويجب على مستخدمي أندرويد تحديث تطبيقهم في أسرع وقت ممكن لحماية حساباتهم، وفي حال لم يتمكن المستخدم من تحديث التطبيق، فيجب عليه استخدام نسخة الويب twitter.com ريثما يتمكن من تحديث التطبيق.

وأوضحت الشركة إن الاستفادة من الخطأ يحتاج إلى عملية معقدة لإدخال تعليمات برمجية ضارة في مناطق التخزين المقيدة لتطبيق تويتر على أندرويد، كما قد يكون الخطأ قد سمح أيضًا للجهات الفاعلة الخبيثة بالوصول إلى معلومات موقع شخص ما وتغريداته المحمية.

وأكدت الشركة أنها لا تملك أدلة على ما إذا كانت خدمة جهة خارجية قد استفادت من الخطأ، ومع ذلك، فإنها تشير إلى أنه لا يمكنها أن تكون متأكدة تمامًا، لذا فإنها تتوخى الحذر الشديد.

وتتواصل الشركة مع الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لهذه الثغرة الأمنية بشكل مباشر من خلال تطبيق تويتر أو عبر البريد الإلكتروني مع إرسالها تعليمات حول كيفية حماية الحسابات.

وفي حال حصل المستخدم على رسالة من الشركة، فيجب عليه اتباع الإرشادات التي توفرها في أقرب وقت ممكن، وتقول تويتر: إن بإمكانك الاتصال بمكتب حماية البيانات التابع لها للحصول على مزيد من المعلومات حول أمان حسابك إذا كنت مهتمًا بذلك.