تلفزيونات «إل جي» الأولى عالمياً في متطلبات فئة 8 K

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة «إل جي إلكترونيكس» إنه بدءاً من يناير 2020، سيحمل كل تلفزيون في فئة 8K من «إل جي» شعار8K UHD، الذي حددته جمعية تكنولوجيا المستهلك في الولايات المتحدة، وذلك بعد تمكن تلك الأجهزة من أن تكون الأولى عالمياً في تجاوز اختبار المتطلبات الصارمة، التي وضعتها الجمعية للجيل الجديد من منتجات وخدمات 8K Ultra HD، والتي توفر تفاصيل أكثر بأربع مرات من تلفزيونات 4K وأكثر بـ16 مرة من HDTV.

وقال نام هو جون، نائب الرئيس الأول لقسم البحث والتطوير في «إل جي»: «يبعث استخدام إل جي لشعار الجمعية 8K UHD برسالة واضحة للمستهلكين مفادها أن تلفزيون Real 8K من «إل جي» سوف يمنحهم تجربة مشاهدة فائقة ومختلفة».