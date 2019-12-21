حاسوب «نمساوي» عملاق لدعم المشاريع البحثية

المصدر: دبي - البيان

أثمر تعاون «لينوفو» و«إنتل» مؤخراً عن إنتاج أقوى الحواسيب العملاقة بالنمسا وهو حاسوب VSC-4 الذي يعمل على خوادم «ثينك سيستم» من «لينوفو» والجيل الثاني من معالجات «إنتل زيون» القابلة للتوسع، وذلك بهدف دعم أكثر من 300 مشروع بحثي يقودها علماء من مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء النمسا، وتغطي تحديات من التغير المناخي وعلوم المواد وكيمياء الكم وعلم الوراثة وغيرها.

وسيتم استخدام VSC-4 لدعم المشاريع التي تهدف إلى تشغيل تحليلات البيانات الكبيرة ووظائف تعلم الآلة للمضي قدماً في الأبحاث الخاصة بهذه المشاريع. وسيساعد الحاسوب الدول على الاستعداد لتغير أنماط الطقس، وفهم كيفية تفاعل بعض الأدوية مع البروتينات في جسم الإنسان لتحسين تطور الأدوية، ومحاكاة مواقف الكون في وقت مبكر بعد الانفجار الكبير.