نظام EMUI10 يعّزز التواصل بين المنصات

المصدر: دبي - البيان

تُعتبر خاصيّة العرض على عدّة شاشات أحد أبرز المزايا الجديدة والهامة في نظام التشغيل EMUI 10 في هاتف «هواوي بي30 برو».

إذ يوفر نظام العرض اللاسلكي الذي تمت ترقيته اتصالاً محسّناً بين منصات «ويندوز» و«أندرويد» ما يجعل من مشاركة اللحظات الخاصة والملفات الهامة عملية غاية في السهولة.

وبمجرد نقرة واحدة، يُمكنكم ربط الهاتف الذكي بالكمبيوتر الشخصي عبر زر اتصال المدى القريب (NFC).

ومن خلال هذه الميزة، يُمكن بث ما تعرضه شاشة الهاتف بشكل مباشر على الكمبيوتر الشخصي مع منح المستخدمين القدرة على التحكم بالعرض بواسطة الملحقات الخارجية. وعلاوة على ذلك، يستطيع المستخدمون سحب وإفلات الصور والملفات ومقاطع الفيديو والمستندات وغيرها بين أجهزة الكمبيوتر والهواتف بشكل فوري.