سامسونغ تطلق حاسوبها اللوحي المقبل مع قلم ذكي

المصدر: البيان الإلكتروني

تعمل سامسونغ على تطوير حاسوب لوحي جديد مزود بقلم S Pen، لتطلقه العام المقبل، وفق ما أكدت مواقع متخصصة بشؤون التقنية.

وتبعا لموقع SamMobile، فإن الحاسوب اللوحي الجديد لن يكون النسخة الجديدة من Galaxy Tab S6، بل سيأتي بمواصفات جيدة نسبيا، وبمعالج ثماني النوى Exynos 7904، وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

وسيكون بإمكان هذا الحاسوب الذي يطور حاليا تحت رمز SM-P610 التعامل مع شبكات LTE الخلوية، وشبكات 4G، إضافة إلى شبكات Wi-Fi وبلوتوث.

وسيزود هذا الحاسوب بكاميرا خلفية بدقة 24 ميغابيكسل، وملحقات تشمل لوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كأي حاسب شخصي محمول، إضافة لبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، وفق "روسيا اليوم".