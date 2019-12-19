تعرف إلى التغييرات الجذرية في هاتف سامسونغ "غالاكسي إس 11"

تحدثت جميع التسريبات حول هاتف سامسونغ إس 11 في المدة الأخيرة عن التغييرات الجذرية في ملامح الهاتف وتقنياته.

تقول مجلة "فوربس" الأميركية إن سامسونغ أكدت عبر مدونتها على الإنترنت بعض الأخبار المسربة عن إس 11، كما أنها عرضته على هئية مراقبة المبيعات في الصين، التي تقدم للشركات الراغبة في تسويق بضائعها في الصين ما يعرف باسم "شهادة الهيئة الإلزامية".

وتضيف الصحيفة أن الشركة كشفت عن تقنيات الهاتف وسرعة شحنه وتفاصيل أخرى نذكر منها التالي:

الاتصال بشبكة "5 جي"

أكدت شركة سامسونغ أن هاتفها الجديد، الذي من المتوقع أن يصدر في العام 2020، سيكون مزوداً بالتقنيات اللازمة للاتصال بشبكات "5 جي".

يعلم الجميع أن الصين سباقة في هذا القطاع، وأن الشبكة صارت شبه جاهزة في بعض المدن الكبرى، مثل شانغهاي. بحسب فوربس دائماً، لن تمثل هذه التقنية تحدياً كبيراً للشركات المنافسة فقط، إنما ستفرض عليها العمل على تزويد منتجاتها بتقنية "5 جي".

الأداء: 30 بالمئة أقوى من أي آلة في السوق

في أواخر شهر تموز أعلنت شركة سامسونغ عبر موقعها أنها بدأت بتصنيع ذاكرة جديدة (LPDDR5)، وهي تفوق بنسبة ثلاثين بالمئة قدرة وسرعة كل الهواتف المحمولة الأخرى في السوق.

ومع أن الإعلان جاء قبل الكشف الرسمي عن "غلاكسي 10 نوت" (صدر في أغسطس الماضي) إلا أن الهاتف لم يزود بهذه التكنولوجيا التي بدأ إنتاجها بكثافة.

سرعة الشحن

تقول "فوربس" إن التقنية الثانية أقل إيجابية من الأولى. ستكون هواتف إس 11 مزودة بتقنية تسمح بشحنها بسرعة تبلغ 25 وات (واط). وفيما تشكل هذه الخطوة قفزة إلى الأمام مقارنة بتقنية الشحن العادية (15 وات)، إلا أنها ستعدّ تراجعاً أيضاً، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى هواتف سامسونغ نوت 10 بلاس، التي أدخلت إليها تقنية خاصة تسمح بشحنها بسرعة 45 وات، وفق "يورونيوز".

أضف إلى ذلك أن هذا الخيار سيطرح سؤالاً عند المستهلك، خصوصاً وأن شركات منافسة، مثل هواوي الصينية، تقدم هواتف يمكن شحنها بسرعة تفوق 40 وات.

بأي حال، يبدو أن "البطارية التي ستشكل ثورة" في عالم الهواتف المحمولة، والتي تعمل سامسونغ عليها، لن تستخدم في إس 11.

كاميرا "لا مثيل لها"

بتنا نعرف منذ أشهر تقريباً أن هاتف سامسونغ إس 11 الجديد سيكون مجهزاً بكاميرا رئيسي بقدرة 108 ميغابيكسلز، كما أنها قادرة على تسجيل الفيديو بتقنية 8K.

وبانتظار موعد تسويق إس 11 طبعاً، يبدو أن سامسونغ تتجه إلى تسجيل سابقة، حيث لا محمول في الأسواق اليوم مزوّداً بتكنولوجيا كاميرات تفوق 100 ميغابيكسلز.

ونشرت سامسونغ مقطع فيديو على "يوتيوب" تشرح من خلاله قدرات آلة التصوير التي "ستمكن المستخدم من اتخاذ الصور في درجة متدنية من الضوء"، وفي درجة عالية أيضاً.