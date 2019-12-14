سامسونغ توفّر «غالاكسي نوت 10+» بنكهة «حرب النجوم»

المصدر: دبي - البيان

تتوفر نسخة هاتف «غالاكسي نوت 10+» المصممة خصيصاً لعشاق أفلام «حرب النجوم»، مع علبة جلد مصممة خصيصاً، وشارة معدنية يمكن الاحتفاظ بها، إضافة إلى قلم S Pen وسماعات «غالاكسي بادز».

ويأتي الهاتف أيضاً مع محتوى حصري من أفلام ستار ووزر، بما في ذلك خلفيات ورسوم متحركة وأيقونات وتجارب صوتية استثنائية. وتتوفر خدمة الطلب المسبق على الهاتف حتى بعد غد الأحد، وسيحصل عشاق سلسلة أفلام حرب النجوم الذين يشتركون في الطلب المسبق التي تختتم بعد غد الأحد على أجهزتهم من النسخة الخاصة من هاتف «غالاكسي نوت 10+» قبل عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم الجديدة في دور السينما، في 19 ديسمبر.