مايكروسوفت تطرح «إكس بوكس إكس» الجديد في موسم عطلات 2020

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة مايكروسوفت للبرمجيات، أنها تعتزم طرح جهاز ألعاب الفيديو الجديد إكس بوكس الفئة إكس للمرة الأولى خلال موسم عطلات 2020.

وكانت مايكروسوفت قد ذكرت أن الجهاز الجديد أقوى أربعة أضعاف من النسخة الحالية من الجهاز التي تحمل اسم إكس بوكس وان إكس.

وصرح ماثيو كانترمان خبير المعلومات بوكالة بلومبرغ للأنباء أن «الجهاز إكس بوكس الفئة إكس ربما يضع مايكروسوفت على عرش أقوى أجهزة ألعاب الفيديو على الإطلاق، مثلما حدث مع إطلاق الجهاز إكس بوكس وان إكس».

ولم تكشف شركة سوني حتى الآن أي معلومات بشأن مواصفات جهاز بلايستيشن الجديد، واكتفت بالإعلان عن اسمه وموعد طرحه في الأسواق.

وكان جهاز بلايستيشن 4 قد حقق نجاحا كبيرا عند طرحه في الأسواق، حيث حقق ضعف المبيعات التي حققتها أجهزة إكس بوكس في الفترة الماضية.