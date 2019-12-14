«هونر» تحتفل بتأسيسها بإطلاق عروض على موقعها

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «هونر» HONOR، مؤخراً عروضها الخاصة بالذكرى السنوية لانطلاقها احتفاءً بعامٍ ناجحٍ ومليء بالابتكارات المخصصة لتلبية تطلعات الشباب في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 27 ديسمبر، وعبر متجرها الإلكتروني (https:/‏/‏www.hihonor.com/‏ae-ar/‏)، .

وتوفر العروض للعملاء مجموعة من الباقات المتميزة والخصومات على عدد من منتجات «هونر»، التي تتضمن هواتف «هونر 9X» و«هونر 20 برو».

وكشفت «هونر» أيضاً عن توفير سوار اللياقة البدنية «هونر A1» مقابل 5 دراهم فقط، وذلك خلال يوم 25 ديسمبر في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت الإمارات. وتسجل أداة اللياقة المقاومة للماء النشاط البدني وتراقب جودة النوم، كما تتضمن تقنية فريدة للمراقبة بالأشعة فوق البنفسجية لمنع الضرر الناتج عن أشعة الشمس.